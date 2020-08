Aktivisten wollen ins Gespräch kommen

Am Vormittag bekommen die Aktivisten eher wenig Aufmerksamkeit. Am Dreiecksplatz in Gütersloh sind zwar Cafés, doch da sitzen nur vereinzelt Menschen. Dabei haben die Aktivisten den Platz bewusst gewählt, so Oliver Groteheide: „Hier ist eigentlich schon mehr Betrieb. Wir wollen die Leute auch ganz bewusst mal in einer anderen Stimmung antreffen, wo sie sitzen und etwas vertiefen.“

Und dann fängt es auch noch an zu regnen. Selbst die wenigen Plätze in den Cafés sind nach kurzer Zeit verwaist. Nur Marie-Kristin Müller harrt mit den anderen Aktivisten in den Kastenständen aus.

Interesse bei den Bürgern

Trotzdem wird der Tag aus Sicht der Tierschützer noch ein Erfolg. Denn viele Menschen nehmen Flyer mit. Es fällt auf, dass das Thema in den Köpfen angekommen ist. Möglicherweise liegt das auch an der Nähe zum Schlachtbetrieb Tönnies. In den vergangenen Wochen wurde das Thema Tierhaltung und Schlachtung intensiv diskutiert.

Und auch Oliver Grotenheide stellt eine Veränderung fest: "Wir werden nicht mehr so als die 'Spinner' wahrgenommen.