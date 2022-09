Ziervögel bei Rheine beschlagnahmt

Der aus den Niederlanden eingereiste Kleintransporter war den Beamten bereits am Wochenende aufgefallen und an der Anschlussstelle Rheine-Kanalhafen überprüft worden, berichtete die Bundespolizei am Montag. Nach den vorgelegten Papieren sollten 55 Tiere an Bord sein. Tatsächlich waren es 112 exotische Vögel und vier Eichhörnchen.

Weder artgerecht noch verkehrssicher

Die Käfige waren kreuz und quer gestapelt

Beim Öffnen des Kleintransporters entdeckten die Bundespolizisten Boxen und Vogelkäfige mit verschiedenen Vogelarten, die kreuz und quer auf der Ladefläche gestapelt waren. Die Tiere wurden beschlagnahmt, mit frischem Wasser und Futter versorgt und dann auf zwei verschieden Tierschutzzentren verteilt.

Gegen die beiden Fahrer des weder artgerechten noch verkehrssicheren Tiertransportes wird ermittelt. Die Tiere bleiben bis zum Abschluss der Ermittlungen, die vom Zollfahndungsamt Essen geführt werden, in den Tierschutzzentren.