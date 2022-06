Tierschützer besetzen Bocholter Schlachthof

Die Tierschützer blockieren seit etwa 4 Uhr am Montagmorgen einen Gang innerhalb der Anlage des Unternehmens, eines Kalbfleisch-Produzenten. Diesen Gang müssen die Tiere gehen, wenn sie über eine Rampe in den Schlachthof geführt werden. Wie die Polizei im Kreis Borken mitteilte, haben sich die Aktivisten in diesem Bereich des Schlachthofs festgekettet und so den Betrieb seit dem frühen Morgen lahmgelegt.

Spezialkräfte sollen Ketten lösen

Inzwischen sind Spezialkräfte der Polizei aus Bochum vor Ort. Die Polizisten der technischen Einheit versuchen jetzt, die dicken Ketten irgendwie zu lösen. Das dürfte allerdings ziemlich schwer werden, meint die Polizei. Bei bislang acht Aktivisten ist das inzwischen gelungen. Weitere Unterstützung haben die Beamten mittlerweile aus Dortmund und Gelsenkirchen erhalten.