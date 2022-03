Tierheime nehmen Hunde und Katzen ukrainischer Geflüchteter auf

In Münster ist Katze Princess untergekommen. Die Rassekatze traut sich kaum aus ihrer Box. Auf der Flucht hatte sie vier Tage nichts gefressen. Gaby Brüning, Tierpflegerin im Tierheim Münster, gibt sich alle Mühe, aber: " Der Ortswechsel ist für Katzen an sich schon schwierig ."

Tiere trauern auch

Auch die Hündin Musja kommt aus der Ukraine und wurde von ihrer Halterin mitgebracht. Auch sie darf nicht mit in die Sammelunterkunft. Anders als Katze Princess soll die kleine Hündin nicht von ihrer Besitzerin besucht werden. Denn Hunde verstünden nicht, warum ihre Besitzer sie nicht wieder mitnehmen. " Dann kommt das Trauerverhalten wieder ", so Doris Hoffe vom "Tierschutz-Verein Münster und Umgegend e.V."

Tollwutimpfung und Quarantäne

Auch Hündin Musja musste gegen Tollwut geimpft werden

Dr. Giovanni Serra vom Veterinäramt Münster ist mit seinem Team zuständig für die eingereisten Tiere. Hunde und Katzen müssen sofort gegen Tollwut geimpft werden und dann in eine dreiwöchige Quarantäne. Das sei sowohl privat als auch in den Tierheimen schwer umzusetzen. Hunde dürften in dieser Zeit nämlich nur für kurze Gassigänge vor die Tür, Katzen gar nicht. Kontakt zu anderen Tieren muss vermieden werden. Bei den Impfaktionen helfen die Tierheime mit. Sie organisieren die Transporte und stellen Kontakte zu den Tierärzten her.

Hunde aus der Ukraine retten

Einige Organisationen kümmern sich auch um die Tiere, die nicht mitgebracht werden ins sichere Münsterland, sondern im Kriegsgebiet bleiben. So etwa Florian Symanzig aus Senden. Er betreibt eine Hundeschule und eine Hundepension. Vor kurzem hat er 20 Tiere aus der Ukraine geholt. Denn dort geht den Tierheimen das Futter aus. Deshalb beginnen die verzweifelten Mitarbeiter, Tiere einzuschläfern.

