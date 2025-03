Ida, Inga, Ignaz und die weiteren Spitzmischlinge reagieren noch sehr schreckhaft. Gerade fremde Menschen bereiten ihnen offensichtlich Angst. Doch sie werden allmählich zugänglicher, berichtet Cornelia Backhaus-Horstkotte, die Leiterin des Tierheimes Tecklenburger Land. Sie und ihre Mitarbeiter versuchen die Hunde wieder aufzupäppeln.

Das haben wir nur selten, dass es so schlimm ist. Cornelia Backhaus-Horstkotte, Leiterin des Tierheimes Tecklenburger Land

Die elf Hunde stammen von einem verlassenen Hof in Bad Iburg in Niedersachsen. Hier haben Polizei, Amtstierärzte und Tierschützer im Februar rund 50 Hunde befreit, die in einem teils erbärmlichen und lebensbedrohlichen Zustand waren. Die Hunde wurden nach ersten ärztlichen Kontrollen auf Tierheime in der Region verteilt.

Eindrücke nur schwer zu verarbeiten

Tierheimleiterin Cornelia Backhaus-Horstkotte

" Die Hunde, die wir erhalten haben, denen geht es noch vergleichsweise gut ", sagt Cornelia Backhaus-Horstkotte. Sie war dabei, um die Hunde abzuholen. Viele Tiere auf dem Hof waren unterernährt, hatten lange zotteliges, extrem verdrecktes Fell, litten an Entzündungen und Geschwüren und fraßen in der Not ihren eigenen Kot. Ein Hund war bereits tot.

Die neue Heimat einiger der befreiten Tiere liegt an einem kleinen Wäldchen, etwas abgelegen im Tecklenburger Land. Jeder Zwinger ist belegt. Es wird laut, sobald Besucher sich den Zwingern mit den dicken Metallstreben nähern. Das Gebell scheint Ausdruck von Unsicherheit. Viele Tiere haben zuvor schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht.

Vorbereitung auf ein normales Leben

Einer der geretteten Hunde. Er wurde zum Gut Aiderbichl Osnabrück gebracht.

Die kleinen Spitzmischlinge benötigen hier noch intensive Pflege. Direkt nach ihrer Aufnahme wurden sie zunächst gewaschen, geschoren und medikamentös behandelt. " Als nächstes stehen nun noch Zahn-Operationen an ", sagt die Tierheimleiterin, als sie gerade Ohrentropfen verabreicht. Ehrenamtliche Betreuer des Tierschutzvereins Lengerich/ Westerkappeln e.V. helfen, die Tiere wieder behutsam an Menschen zu gewöhnen. Runterkommen, entspannen, vertrauen – es braucht viel Geduld und Ruhe. Die sichtbaren Fortschritte von Ida, Inga & Co sind der Dank dafür. Anfänglich reagierten sie noch panisch auf jeden Kontakt.

Behörden verhängen Verbot

Der einstige Besitzer der Hunde ist den Behörden bekannt. Wie der Landkreis Osnabrück auf Anfrage mitteilt, darf der Mann vorerst keine Hunde mehr halten. Die Polizei ermittelt gesondert gegen ihn. Warum der Bad Iburger die Tiere derart vernachlässigte, bleibt unklar.

Voraussichtlich Ende März werden die Hunde im Tierheim soweit sein, dass das Team ein neues Zuhause für sie suchen kann. Interessenten dürfen sich aber schon jetzt bei den Betreibern melden.

Quellen:

Tierheim Tecklenburger Land

WDR-Reporter vor Ort

Landkreis Osnabrück

Über dieses Thema berichten wir im WDR-Fernsehen in der Lokalzeit Münsterland am 11.03.25.