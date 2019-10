Ab Montag (21.10.2019) könnrn auch in Gütersloh E -Scooter ausgeliehen werden. Gütersloh ist mit Bielefeld die zweite Stadt in Ostwestfalen-Lippe, in der es ein solches Angebot gibt.

E-Scooter an belebten Bereichen

Überblick E-Scooter Gebiet Gütersloh

In der Startphase werden zunächst 100 E -Scooter des Anbieters TIER aufgestellt. Diese sind im Innenstadtbereich, insbesondere an den Verkehrsknotenpunkten und belebten Bereichen von Gütersloh, zu finden. Bei Bedarf werde die Anzahl in Absprache mit der Stadt Gütersloh erhöht, so das Unternehmen selbst.

In Gütersloh sehe man große Chancen und somit sei eine Expansion ein logischer Schritt gewesen. Auch die Nähe zu Bielefeld, in dem es den Verleih bereits gibt, sei praktisch.