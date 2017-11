Gipfel in Kreuztal zu Thyssen-Krupp-Fusion

Die brennendste Frage beim Stahlgipfel in Kreuztal konnte nicht beantwortet werden: Was wird aus den Thyssen-Krupp-Standorten in Südwestfalen und den rund 1.400 Mitarbeitern in den Kreuztaler Werken und in Finnentrop?

Das hatten viele Gipfel-Teilnehmer am Dienstag (28.11.2017) geahnt. Denn von Arbeitgeberseite kam niemand aus der obersten Konzern-Hierarchie, sondern Thomas Schlenz, Arbeitsdirekter bei Thyssen-Krupp Steel. Darüber war Siegen-Wittgensteins Landrat Andreas Müller, der zum Stahlgipfel eingeladen hatte, "enttäuscht".

Schlenz wollte sich nicht als "Lückenbüßer" sehen, konnte aber nicht viel Neues sagen: "Die Ergebnisse müssen ja erst noch verhandelt werden. Es steht noch nichts fest." Schlenz verwies auf eine Vereinbarung aus 2013, wonach es bis 2021 keine betriebsbedingten Kündigungen geben werde.

Schulterschluss in der Region

Rund 50 Personen diskutierten nicht-öffentlich über die anstehende Fusion der Stahlsparten von ThyssenKrupp und dem indischen Konzern Tata: Mitglieder aus allen Kreistagsfraktionen in Siegen-Wittgenstein und dem Kreis Olpe, die Betriebsräte, Landtags- und Bundestagsabgeordnete, Gewerkschafts- und Wirtschaftsvertreter.

Stahlgipfel in Kreuztal

Zusagen gab es im Anschluss nicht. Vergebens war der Stahlgipfel für viele Beteiligte aber trotzdem nicht. Die Betriebsräte aus der Region beispielsweise sagten, sie fühlten sich durch den Schulterschluss in der Region Südwestfalen unterstützt. "Wir werden uns nicht still und leise als Region zur Schlachtbank führen lassen" , sagte Axel Ganseuer, Betriebsrat für die Kreuztaler Werke.

"Schlechteste aller Lösungen"