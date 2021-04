In kaum einer anderen Stadt in NRW sind die Mieten so rasant in die Höhe geschnellt wie in Münster, so der zuständige Dezernent der Stadt Münster, Matthias Peck. Auch nach einem im Februar veröffentlichten Gutachten des NRW-Bauministeriums gehört die Mietendynamik in Münster zu den landesweiten Spitzenreitern. Aktuell zahlen Mieter im Durchschnitt 8,55 Euro für den Quadratmeter, das sind fast 20 Prozent mehr als im Jahr 2017.

Kaum Einfluss der Stadt

Dezernent Peck beklagt rapiden Mietanstieg

Die Stadt habe nur begrenzten Einfluss auf die Entwicklung der Mieten, sagt der Stadtdezernent Peck. Denn nur ein Bruchteil der 160.000 Wohnungen in Münster gehörten der Stadt beziehungsweise dem städtischen Wohnungsbauunternehmen "Wohn+Stadbau". Bei deren Mieten werden im Durchschnitt nur 6,06 Euro pro Quadratmeter fällig.