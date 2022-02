Prozess um Gruppe S.: Was wusste die Polizei?

Auf die Frage des Gerichts, aus welcher Motivation U. gehandelt habe, antwortete der Beamte: er habe den Eindruck gehabt, dass der Informant Anschläge verhindern wollte, um der Gesellschaft etwas zurück zu geben. U. war wegen verschiedenster Straftaten mehrfach verurteilt worden und hatte deswegen lange im Gefängnis gesessen.

Nicht ganz klar blieb allerdings, welche Absprachen es zwischen dem LKA-Beamten und dem Informanten bezüglich eines (für U. unerlaubten) Waffengebrauchs gegeben hatte. Der Beamte betonte zwar, dass er ihn darauf hingewiesen hatte, sich nicht strafbar zu machen und eine Waffe anzunehmen. Gleichzeitig habe er ihn aber instruiert, für den Fall einer nicht vermeidbaren Annahme, die Waffe unschädlich zu machen und das Magazin herauszunehmen.

Informant sollte evakuiert und geschützt werden

Ein Zeugenschutzprogramm sei für U. nicht vorgesehen gewesen; allerdings Maßnahmen, um ihn zu seinem Schutz zu „evakuieren“ und „wegzubringen“ - genau das, was dann schließlich auch im Februar 2020 passierte, als nach einem Treffen der so genannten Gruppe S. in Minden der Informant aufzufliegen drohte und er an eine zunächst unbekannte Adresse gebracht wurde. Wenige Tage nach dem Mindener Treffen erfolgten die Festnahmen.

Der Prozess am Oberlandesgericht läuft seit April 2021 und wird Anfang März fortgesetzt.