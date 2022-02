Prozess um Terrorgruppe S.: „Nur noch töten! Die werden alle bluten

Das Gericht ließ abgehörte Telefongespräche von N. vorspielen – in drastischen Worten sprach der selbstständige Handwerker über Gewalt gegen Andere.

Abgehörte Telefongespräche mit erschreckenden Aussagen

Thomas N. am Telefon zu folgen, ist nicht leicht. Er spricht sehr schnell, manchmal undeutlich, und er springt gedanklich immer wieder hin und her. Die abgehörten Gespräche, die am Dienstag vor Gericht vorgespielt wurden, geschahen kurz vor dem ominösen Treffen der Angeklagten in Minden Anfang Februar 2020.