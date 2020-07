Telgter Wallfahrt fällt aus: Pilger treffen sich an Wegkreuzen

Seit 1852 pilgern jedes Jahr am zweiten Juli-Wochenende Gläubige von Osnabrück zum münsterländischen Marienwallfahrtsort Telgte. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Corona hat die Pläne der Pilger durchkreuzt. Alternativen müssen her. Jetzt soll es für die Teilnehmer dezentrale Andachten und Predigten geben, sagte der langjährige Cheforganisator Karlheinz Schomaker.

Treffen an Wegkreuzungen