Sozialpädagoge Martin Domstreich von der Telefonseelsorge OWL in Bad Oeynhausen sitzt an seinem Schreibtisch, das Telefon klingelt. Immer häufiger sind junge Anrufer in der Leitung, die mit dem 58-Jährigen ihre Gedanken zu den Ereignissen in der Ukraine teilen möchten.

Denn die Bilder aus der Ukraine schüren bei vielen Anruferinnen und Anrufern Angst und Verzweiflung: Bilder von zerstörten Häusern, Panzern und Menschen auf der Flucht. "Viele sorgen sich um die Menschen in der Ukraine oder haben Angst davor, dass sich der Krieg auch auf andere Länder in Europa ausbreiten könnte" , erzählt Martin Domstreich .

Auch für Telefonseelsorger ist der Krieg eine belastende Situation

Die Ehrenamtlichen der Telefonseelsorge in Paderborn sprechen normalerweise eher mit älteren Menschen. Der Krieg in der Ukraine habe das verändert. Immer öfter wenden sich auch junge Erwachsene an die Telefonseelsorge und nutzen dabei vor allem die digitalen Angebote per Mail oder Chat.