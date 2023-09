Zuhören lernen: Ausbildung zum Telefonseelsorger in Ostwestfalen

Um kurz vor 19 Uhr kommt Leben in das unscheinbare Haus der Telefonseelsorge in Bad Oeynhausen. Die wöchentliche Sitzung für die neun Auszubildenden steht an. Als erstes wird Tee gekocht, denn die Stimme muss geölt sein.

Einer der Auszubildenden ist Rolf - das ist sein Deckname. Das oberste Gebot der Telefonseelsorge ist Anonymität. Die Sorgen und Gefühle der Anrufenden bleiben geheim, so wie ihre Indentität und die der Seelsorger.

Lebenserfahrung hilft in Gesprächen

Alle Ehrenamtlichen im Team haben ihre eigene, handgemachte Tasse.

Rolf ist mit 41 Jahren einer der jüngsten im Team. "Das hier ist ein Ehrenamt, in dem Alter kein Hindernis, sondern ein Vorteil ist" , erklärt der Mindener. Viele der 77 Ehrenamtlichen sind um die 60 und können mit ihrer Lebenserfahrung in Gesprächen Impulse setzen.

Rolf sitzt bei der Arbeit viel am Schreibtisch. Das Ehrenamt möchte er für sinnvolle Kommunikation nutzen. "Für mich war es eine Erfahrung, zu merken, dass man nicht auf alles eine Antwort haben muss wie ein Ratgeber, sondern die wichtigste Ressource ist wirklich zuzuhören und sich auf die Menschen einzustellen, die anrufen.“

Ausbildung bedeutet auch Arbeit an sich selbst

Petra Ottensmeyer leitet die Telefonseelsorge und ist Ausbilderin.

Petra Ottensmeyer leitet die Telefonseelsorge. Sie bringt die Auszubildenden als erstes dazu, sich mit sich selbst zu beschäftigen. "Wir sind als Person am Telefon unser wichtigstes Werkzeug und es ist hilfreich, unterscheiden zu können, was ist meine Geschichte und was ist die des Anrufers."

In den Sitzungen üben die Auszubildenden in Rollenspielen, wie sie Gespräche beginnen, wie sie den roten Faden behalten und auch, wie sie ein Gespräch wieder beenden.

Erste Telefonate mit einer Patin

Nach etwa einem halben Jahr dürfen die Neulinge dann das erste Mal ans Telefon. An Rolfs Seite war seine Patin Charlotte. Die Anrufenden werden darüber informiert, dass zwei Personen zuhören.

Der erste Anruf war für Rolf eine besondere Erfahrung. "Wir wissen nicht, wer ruft dieses Mal an. Da gibt es eine riesengroße Bandbreite, wer das sein könnte. Da geht der Puls natürlich schon mal hoch, weil man gar nicht weiß, ob man damit umgehen kann. "

Bestimmendes Thema ist Einsamkeit

Rolf sitzt in einem schlichten Raum an einem Schreibtisch, der Blick durchs Fenster geht ins Grüne. Gefüllt wird der Raum mit Gesprächen vor allem über Einsamkeit. Aber auch Depressionen, Suchterkrankungen oder Suizidgedanken können Thema sein. Nach jedem Gespräch machen die Seelsorger einen Moment Pause. Die Schichten sind meist nur wenige Stunden lang.

Mehr Männer trauen sich, anzurufen

Petra Ottensmeyer stellt mit Blick auf die vergangenen 20 Jahre fest, dass immer mehr Männer bei der Telefonseelsorge anrufen. Inzwischen sind es etwa ein Drittel. " Ich denke, dass das eine positive Entwicklung ist und auch mit einem sich verändernden Männerbild zu tun hat. Dass es eben nicht mehr als ein Zeichen von Schwäche angesehen wird, sich Hilfe zu suchen, sondern dass das was ganz Normales ist. "

Im Jahr gehen 10.000 Anrufe ein - mehr kann das Team nicht stemmen. Petra Ottensmeyer hofft, dass sich mehr Ehrenamtliche finden und künftig zwei Leitungen gleichzeitig besetzt sein können.