500 Teddybären für die Türkei

Ein Sammler spendete die Bären

Zekiye Ergün vom DRK (l.)

Organisiert wird der Flohmarkt von Zekiye Ergün, Leiterin der Kleiderstube in der Geschäftsstelle des DRK -Verbands Paderborn. An die Teddys kam sie über eine Spende: "Ich habe einen Anruf bekommen, dass ich Teddys und Puppen abholen könnte. Dann bin ich dahin gefahren - hatte keine Säcke oder Taschen mit. Und dann hat mir der Mann seine Tür aufgemacht und ich dachte so 'wow'. Der Mann hatte keinen Platz mehr zum schlafen, sogar in der Badewanne waren Bären."

Der Teddy-Sammler möchte anonym bleiben. Aber, so Zekiye Ergün, alle Bären waren akkurat sortiert und absolut ordentlich. Doch Ergün stand vor der Frage: Was soll mit den 500 Bären passieren? Die passende Antwort zu finden, dauerte nicht lange. Ein Rückblick.

Ergüns Mutter bei Erdbeben in Türkei verstorben

Mehr als 50.000 Menschen sind Anfang Februar bei den verherenden Erdbeben in der Türkei gestorben. Mehr als zwei Millionen Menschen wurden obdachlos. Zekiye Ergün hat damals selbst ihre Mutter verloren, ihr Vater lebt jetzt in Deutschland. Das Elternhaus in der Türkei existiert nicht mehr.