Deshalb hat die Polizei im Hochsauerlandkreis eine Aufklärungsinitiative gestartet. Sie verteilt zurzeit Flyer an Taxiunternehmen, auf denen kurz und knapp die wichtigsten Infos zu aktuellen Betrugsmaschen aufgeführt sind. Zusätzlich soll es Schulungen geben.

In Schulungen die Betrugsmasche verdeutlichen

Thomas Vogt, Kripo-Chef, Polizei HSK

"In den Schulungen wollen wir die Taxifahrer unter anderem über den Enkeltrick und die Masche mit den 'falschen Polizisten' aufklären" , sagt Thomas Vogt, Kripo -Chef der Polizei im HSK . "Und wir wollen informieren, wie sie solch einen Betrug erkennen und wie sie dann entsprechend reagieren können."

Manchmal bestellen die Betrüger selbst die Taxis

Den Taxiunternehmen komme beim Schutz vor Betrügereien eine besondere Bedeutung zu, sagt der Kripo-Chef: "Sie werden oft gerufen, um die Seniorinnen und Senioren zu Geldinstituten zu bringen, um Geld abzuholen. Und unsere Erfahrungen zeigen auch, dass die Täter oft Taxiunternehmen für die Geschädigten bestellen, damit die das Geld tatsächlich abholen."

Taxifahrer sollen Senioren schützen

Genau das sollte auch die Taxifahrerin in Marsberg machen – sie aber fuhr die Kundin stattdessen zur Polizei. Dort wurde klar, dass es ein Betrugsversuch war. Ähnlich lief es vor einiger Zeit in Arnsberg – auch dort hatte Taxifahrerin Andrea Maliqui Verdacht geschöpft, dass ihre Kundin betrogen werden sollte.

Taxifahrerin verhinderte beherzt Enkeltrick-Betrug

Als die ältere Dame in einem Geschäft einen Umschlag mit 5000 Euro für ihren angeblich in Not geratenen Enkel deponieren wollte, schritt Andrea Maliqui beherzt ein und überzeugte ihre Kundin, das nicht zu tun. Stattdessen rief sie die Polizei – und konnte so einen üblen Betrug verhindern.

Im HSK ist die Zahl der Versuche, ältere Menschen zu betrügen, im vergangenen Jahr um 40 Prozent angestiegen. 255.000 Euro wurden allein im vorigen Jahr durch solche Betrügereien erbeutet.

