Der Kreis Höxter will es Taxibetrieben in Zukunft leichter machen. Sie sollen von der bisher geltenden Pflicht entbunden werden, Menschen zu jeder Tageszeit fahren zu müssen. Am Dienstag (29.10.2019) will der Kreis- und Finanzausschuss darüber diskutieren, im November dann der Kreistag.

Beförderungspflicht gilt orts- und zeitunabhängig

Aktuell gilt das Recht auf eine Taxifahrt bzw. die sogenannte Beförderungspflicht – unabhängig von Ort und Zeit. Örtliche Betriebe können sich aber zur Entlastung über die Bereitschaft untereinander abstimmen. Von Montags bis Donnerstags ruft jedoch zumindest in der Nacht kaum Kundschaft an. " Wir stehen uns die Räder viereckig ", sagte ein Taxiunternehmer dem WDR.

Erschwerte Bedingungen für Taxigeschäft auf dem Land