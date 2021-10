Run auf Tankstellen im Grenzgebiet bei Gronau

Die Tankstellenbetreiber an der deutsch-niederländischen Grenze auf deutscher Seite freuen sich über die Nachfrage aus den Niederlanden. Tanktouristen seien ein wichtiges Standbein, sagt Dieter Agten. Er betreibt in unmittelbarer Nähe zur Grenze, in Gronau eine Tankstelle. "In Holland liegt der Spritpreis schon bei über zwei Euro. Und auch Tabakwaren sind in Holland teurer geworden. Das ist unser Bonus."