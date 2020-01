Eine Serie von Tankstellenüberfällen beschäftigt die Polizei in Ostwestfalen-Lippe. In Bielefeld hat sich am Montag (13.01.2020) eine Ermittlungskommission gegründet.

Innerhalb von wenigen Wochen haben unbekannte Täter in Bielefeld viermal zugeschlagen. Mal waren sie zu dritt, mal zu zweit. Aber immer bewaffnet. In Hövelhof wurde eine Tankstelle sogar schon zweimal überfallen.

Überfall am Montag in Herford

Am Montag (13.01.2020) dann der vorläufig letzte Überfall in Herford. Ein Polizeisprecher in Bielefeld sagte, es bestehe die Möglichkeit, dass es sich um die selben Täter handelt. Die Polizeibehörden würden eng zusammenarbeiten.