Schon wieder Tankstelle im Kreis Coefeld überfallen

Zusammenhang mit anderen Überfällen?

Am 7. Dezember waren innerhalb kürzester Zeit neben der in Nordkirchen auch Tankstellen in Ascheberg und Senden überfallen worden. Innerhalb von 70 Minuten schlug derselbe Täter zu. Dreimal im Kreis Coesfeld. Das hatte es so noch nicht gegeben. Die Polizei sprach damals von einem sehr abgebrühten Vorgehen.

Dann am vergangenen Montag ein versuchter Tankstellenüberfall in Lüdinghausen. Nachts um vier Uhr betätigte ein Unbekannter die Nachtklingel. Die Angestellte ließ den maskierten Mann aber nicht in den Verkaufsraum und flüchtete in ein angrenzendes Büro, als dieser eine Pistole zog. Auffällig: In derselben Nacht wurden auch Tankstellen in Werne und Datteln, nicht weit entfernt vom Kreis Coesfeld, überfallen.

Diesmal kein Einzeltäter

Und nun also erneut Nordkirchen. Die Polizei prüft, ob es Zusammenhänge zwischen einigen oder auch allen Taten gibt, denn so eine Häufung ist ungewöhnlich. Einziger Unterschied bislang: Während beim zweiter Überfall ein Täterpärchen auftrat, wurden die anderen Überfalle von einer einzelnen männlichen Person begangen.