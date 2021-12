Die Nachricht kam am Donnerstagnachmittag in einer kurzen Pressemitteilung - und dürfte bei Pendlern auf der Sauerlandlinie heftig einschlagen: Die A45 ist ab sofort zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Grund sind Schäden an der Autobahntalbrücke Rahmede, die am Donnerstag festgestellt wurden.

Experten sollen Bauwerk untersuchen

" Die Schäden, die wir an einer Stelle gefunden haben, machen eine sofortige Sperrung notwendig ", wird Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin der Autobahn-Niederlassung Westfalen, zitiert. " Um zu prüfen, ob und wie die Brücke weiter genutzt werden kann, haben wir Experten hinzugezogen, um das Bauwerk intensiv zu untersuchen. "

Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U16 geführt. Eine großräumige Umleitung wird über das Verkehrsleitsystem der Autobahn empfohlen. Am Donnerstagabend staute sich der Verkehr in der Rush Hour bereits kilometerlang.

Dauer der Sperrung nicht absehbar

Wie lange die Sperrung dauern wird, war zunächst noch nicht absehbar. Am Freitag will Autobahn Westfalen mehr Details bekannt geben.