Tafeln unter Druck - Hilfsaktion in Rheine

Die christlichen und islamischen Gemeinden in Rheine hatten dazu aufgerufen, beim alltäglichen Einkauf ein Pfund mehr von haltbaren Lebensmitteln in den Einkaufskorb zu legen und dies den Tafeln zu spenden. Immer öfter werden spontan konkrete Lebensmittel für Menschen in Notlagen benötigt, wenn die Lebensmittelgutscheine nicht greifen oder ausreichen. Diese Aktion wird auch im Münsterland seit einigen Jahren immer wieder gemacht, um Bedürftige zu unterstützen.

