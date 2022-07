Tafeln in OWL fehlen Lebensmittel und ehrenamtliche Helfer

Fast 5.000 Hilfesuchende kommen pro Woche zu den Ausgabestellen der Gütersloher Tafel, so Geschäftsführerin Ruth Prior-Dresemann. Das seien über 1.000 mehr als im Vorjahr. Man brauche mehr Lebensmittel von Supermärkten, Firmen oder Bauernhöfen.

Tafeln überfordert

Ähnlich ist die Lage der Paderborner Tafel. "Wenn wir nicht viel haben, können wir nicht viel geben" , sagt Vorsitzende Vera Jennebach. Auch ehrenamtliche Hilfe wird dort benötigt. Erst hätten Ukrainerinnen und Ukrainer bei der Lebensmittelausgabe geholfen. Die seien jetzt in anderen Berufen oder zurück in ihrem Heimatland. Man sei überfordert.

In Bielefeld werden teilweise Hilfesuchende weggeschickt. Hunderte ständen auf einer Warteliste, so Thomas Doussier, Vorsitzender der Tafel Bielefeld. "Mit Schokolade und Süßem werden wir zugeworfen, aber gerade gesunde Ware fehlt" . Gerne würde die Tafel an mehr Tagen als bisher öffnen. Dafür fehlen aber helfende Hände und Lebensmittel.

Immer weniger Geldspenden

Den Tafeln fehlt es außerdem an Geldspenden. Energie- und Stromkosten würden rasant steigen. Während immer mehr Bedürftige das Angebot der Tafel nutzen wollen, wird immer weniger an die Tafeln gespendet. Die Tafel in Gütersloh spricht sich für ein französisches Modell aus, wonach Supermärkte verpflichtet wären, nicht verbrauchte Lebensmittel an die Tafeln abzugeben.