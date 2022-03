Lebensmitteltafeln am Anschlag: viele ukrainische Flüchtlinge

Dringend Lebensmittel gebraucht

Auch beim Bielefelder Tisch am Rande der Innenstadt melden sich mehr ukrainische Geflüchtete; oft ältere Menschen und Frauen mit Kindern, teilt der Vorsitzende Ulrich Wienstroth mit. Die Lage sei angespannt. Man brauche dringend mehr Lebensmittel.

" Obst, Gemüse, Molkereiprodukte fehlen im Augenblick am meisten ", appelliert Thomas Doussier. " Süßigkeiten habe ich genug. " Er wolle niemanden von den Flüchtlingen von der Hilfe ausschließen: " Wenn man sieht, was die hinter sich haben, kann man die nicht einfach so stehen lassen. Das geht nicht. Also ich kann das jedenfalls nicht. "