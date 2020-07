Westfleisch hat mit täglichen Corona-Tests seiner sämtlichen Produktionsmitarbeiter begonnen. Wie ein Unternehmenssprecher am Mittwoch (01.07.2020) mitteilte, startete das tägliche Testprogramm bereits am Montag in Hamm, Coesfeld, Gelsenkirchen und bei Westfalenland in Münster.

Spätestens bis kommenden Montag (06.07.2020) sollen dann alle 5.000 Produktionsmitarbeiter an allen Produktionsstandorten jeden Tag getestet werden.

Untersuchungsstellen in allen Werken

Zu diesem Zweck hat Westfleisch beispielsweise mobile Test-Container im Eingangs-Bereich der Werke aufstellen lassen. Unter anderem sollen Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes die Schnell-Untersuchungen auf das Virus über den Tag verteilt durchführen. Seit gut vier Wochen teste das Unternehmen bereits im Wochenrhythmus, teilte Westfleisch mit.

Anfang Mai hatte ein Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik des Unternehmen in Coesfeld zu einer Schließung des dortigen Betriebes und zu zeitweise verschärften Corona-Sicherheitsregeln im gesamten Kreis Coesfeld geführt.