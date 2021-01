Südafrikanische Corona-Variante im Kreis Gütersloh nachgewiesen

Warten auf Ergebnisse aus Lübbecker Krankenhaus

Am 08. Januar hatte es einen starken Anstieg von Corona-Fällen in einem Krankenhaus in Lübbecke gegeben (Kreis Minden-Lübbecke). Dort hatten sich sieben Beschäftigte und 16 Patienten auf einer internistischen Station mit dem Coronavirus infiziert.



Weil sich das Virus so rasch verbreitete, vermuteten Experten, es könne sich um die britische Mutation des Corona-Virus handeln. Entsprechende Proben wurden zur Analyse in die Charité nach Berlin gebracht. In dieser Woche werden die Ergebnisse erwartet.

Stand: 18.01.2021, 20:42