Suche nach vermisstem Paddler an Biggetalsperre

Mehrere Spaziergänger am Vorstaubecken der Biggetalsperre hatten am Montag Vormittag die Polizei alarmiert und die Rettungsaktion in Gang gesetzt. Vom Uferweg aus hatten sie eine männliche Person in einem Schlauchboot gesehen, die plötzlich aus dem Boot gefallen sei. Nach Versuchen, sich durch Schwimmen ans Land zu retten, sei der Mann untergegangen.

Feuerwehrleute und DRLG-Ortsgruppen aus dem gesamten Kreis Olpe suchten das Ufer des Vorstaubeckens nahe der Ronnewinkler Talbrücke ab. Auch zwei Rettungshubschrauber und eine Drohne kreisten über dem Wasser. Mit Booten wurde die Wasseroberfläche abgesucht. Taucher kontrollierten den Uferbereich.

Auch Wassersuchhunde der Feuerwehr Iserlohn waren im Einsatz.

Bisher nur Schlauchboot und Paddel gefunden

Eineinhalb Stunden nachdem der Mann in das fünf Grad kalte Wasser gefallen war, hatten die Rettungskräfte keine Hoffnung mehr, ihn noch lebend zu bergen. Bisher fanden sie nur das anthrazitfarbene Schlauchboot und ein Paddel.

Morgen früh soll die Suche nach dem Mann fortgeführt werden.