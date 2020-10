100 Einsatzkräfte suchen Buxelsee in Rheda-Wiedenbrück ab

Zeugen meldeten am Montagmorgen, dass sie Kleidungsstücke am Ufer des Buxelsees in Rheda-Wiedenbrück gefunden hatten. Da die Sachen direkt am Ufer des Baggersees lagen, konnte die Polizei nicht ausschließen, dass sich ein Mensch in einer hilflosen Lage im See befindet.

Drohne und Spurhunde im Einsatz

Sofort rief die Polizei weitere Rettungskräfte zum See. Mit Spurhunden, Tauchern, Booten und einer Drohne wurde das Gewässer bis in den Nachmittag hinein abgesucht. Es wurde bislang keine Person aufgefunden.

Zeugenaufruf mit Fotos

Die Beamten fanden eine schwarze Winterjacke und ein paar dunkelgraue Stiefel. Sie lassen darauf schließen, dass sie von einer Frau getragen wurden. Die schwarze Winterjacke in Größe XL hat eine mit grauem Kunstfell besetzte Kapuze. Die grauen Kunstlederstiefel in Größe 41 haben einen ca. 5cm hohen schwarzen Absatz. Die Polizei im Kreis Gütersloh hat die gefundene Kleidung veröffentlicht und sucht damit nach Zeugen. Wer Angaben zu den Fundstücken machen kann, soll sich bei der Polizei melden.

Stand: 19.10.2020, 16:23