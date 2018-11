Häftlinge in grauenvollem Zustand

Hier im KZ Stutthof war der Angeklagte Wachmann

Dem Angekagten sei bewusst gewesen, dass in dem KZ Leichen verbrannt wurden. "Der Gestank war niemandem verborgen geblieben." Die Häftlinge seien in einem grauenvollen Zustand gewesen. Ihr Schicksal sei ihm nicht gleichgültig gewesen, hieß es in der Erklärung. Aber von dem Betrieb einer Gaskammer habe er nichts gewusst. Das Gebäude habe er nur als "Entlausungskammer" gekannt. Der Angeklagte glaubt, dass dort erst nach seiner Versetzung aus Stutthof im August 1944 Menschen vergast wurden. An Leichentransporte könne er sich nicht erinnern. Er selbst habe als Wachmann gearbeitet und die Häftlinge zu ihren Arbeitseinsätzen begleitet.

Viele offene Fragen

Auf viele andere Punkte der Anklage ist der in Rumänien geborene Deutsche nicht eingegangen. Seine Erklärung endete mit den Worten: "Ich bin kein Nazi, war nie einer, und werde auch in der wenigen Zeit, die mir noch bleibt, nie einer sein." Eine Entschuldigung bei den Opfern oder Überlebenden gab es nicht. Richter und Anwälte haben für den nächsten Verhandlungstag Dutzende Fragen an den Angeklagten angekündigt. So wollen die Prozessbeteiligten die Aussage des Angeklagten nicht stehen lassen.

Stand: 13.11.2018, 13:48