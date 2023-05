Studierende kämpfen gegen Wohnheimschließung

Ahmad Sikh-Mousa hat 5 Jahre im Volkening-Wohnheim gelebt

Für Ahmad Sikh-Mousa ist das Volkeningheim in Münster wie eine zweite Heimat. 2015 ist er aus Syrien geflüchtet und kam zum Studieren nach Münster: " Für mich ist Münster dieses Wohnheim ," sagt er: " Gerade wenn man nicht in seine Heimat zurück kann, ist das Zusammenleben in diesem Wohnheim für mich Familie und Heimat geworden ." Auch wenn Ahmed seit Kurzem nicht mehr im Volkeningheim wohnt, war die Nachricht ein Schock.

Evangelische Kirche kann sich Wohnheim nicht mehr leisten

Das Volkening-Wohnheim am Breul in Münster

Die Evangelische Landeskirche will das Volkening-Wohnheim aus wirtschaftlichen Gründen im nächsten Jahr schließen. " Eine Sanierung oder ein Neubau hätten schon vor dem Krieg über 15 Millionen Euro gekostet ," sagt Landeskirchenrat Prof. Rainer Timmer, zuständiger Dezernent für das Volkeningheim: " Das sind für eine Kirche im Transformationsprozess Herausforderungen, die wir nicht eingehen dürfen ."

Ökumenisches Wohnheim mit langer Tradition

Lena-Maria Lücken ist das Volkening-Wohnheim gelebte Kirche

Das Volkening-Wohnheim besteht seit Ende der 50er Jahre und wird zur Hälfte von ausländischen Studierenden bewohnt. " Es ist ein interkulturelles und interreligiöses Leuchtturmprojekt und muss unbedingt erhalten bleiben ," sagt Lena-Maria Lücken. Sie ist Vorsitzende vom "Verein der Freundinnen und Freunde des Ökumenischen Volkeningheims e.V."

Kritik an Kommunikation der Kriche

Atuelle und ehemalige Bewohner kritisieren besonders die mangelnde Kommunikation der Kirche. Man habe inzwischen schon eigene Ideen für die Rettung des Wohnheims gesammelt. Neben Protest- und Benefizaktionen haben sie auch eine Online-Petition zum Erhalt des Wohnheims gestartet. Bislang wurden über 3.300 Unterschriften gesammelt.

Schließung soll Mittwoch besiegelt werden

Prof. Rainer Timmer ist zuständiger Dezernat für das Volkeningheim