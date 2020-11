IHK-Studie: Dramatischer Besucherrückgang in der City

Danach wurden in den ersten beiden Novemberwochen 50 Prozent weniger Besucher in den Einkaufsstraßen gezählt als im November 2019. Die Politik müsse sich darüber im Klaren sein, dass die aktuellen Schließungen im Gastgewerbe viele Kunden vom Besuch der Innenstädte abhalten und damit auch massiv zu Lasten des Einzelhandels gehen. Anders als bei Restaurants, Cafés oder Hotels seien für den Einzelhandel bisher aber keine Entschädigungen durch die Novemberhilfe vorgesehen.

Die Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen hat für den Oktober sowie die ersten beiden Novemberwochen eigene und externe Passantenfrequenz-Zählungen ausgewertet und diese mit den Vorjahreswerten verglichen.

Studie: Dramatischer Besucherrückgang

Im Ergebnis zeige sich, so Hüffer, dass die Zahl der Innenstadtbesucher durch die Corona-Pandemie im Oktober bereits um rund 30 Prozent niedriger lag als im Oktober 2019. Dieser dramatische Besucherrückgang habe sich mit der Schließung von Hotels, Restaurants und Kultureinrichtungen nochmals verschärft: In den ersten beiden Novemberwochen hielten sich demnach nur noch etwa halb so viele Menschen in den Einkaufsstraßen auf wie ein Jahr zuvor.

Weihnachtsgeschäft für viele existenziell