Oberverwaltungsgericht: Mehr Personal für Windräder-Klagen

Ein neuer Senat soll sich in Zukunft ausschließlich um die Windräder-Klagen kümmern, um mit der großen Anzahl klarzukommen. Das teilte das OVG Münster am Freitag bei seinem Jahrespressegespräch mit.

Seit 2020 ist das Gericht für alle neuen Streitfälle rund um Windkraftanlagen zuständig. " Der angestrebte Ausbau der erneuerbaren Energien bringt Konflikte mit sich ", erklärte Vizepräsident Sebastian Beimesche.

Viele Corona-Verfahren 2021

Im vergangenen Jahr gab es rund 2.000 Corona-Verfahren an den sieben Verwaltungsgerichten des Landes, am OVG waren es 700. " Gar nicht mal so viele, wenn man sich vor Augen führt, dass alle 18 Millionen Menschen in NRW von den Einschränkungen unmittelbar betroffen waren ", sagte Sebastian Beimesche, Vize-Präsident des Gerichts.

Das liege wohl daran, dass die große Mehrheit die Corona-Schutzmaßnahmen befürworte und den Entscheidungsträgern grundsätzlich vertraute, vermutet Beimesche.

