Die Unterschriftenlisten füllen sich schnell. Mehrere Hundert werden es schon sein, wahrscheinlich sogar schon Tausende. "Eine Zahl können wir noch nicht nennen, viele Listen sind parallel unterwegs" , erklärt Stephanie Lönne als Sprecherin der Bürgerinitiative Freier Marktplatz.

Engagiert erklären sie und ihre Mitstreiter an diesem Morgen am Rande des Lippstädter Wochenmarktes, warum sie den Marktplatz auf gar keinen Fall bebaut sehen möchten.

Skizze zeigt großen Betonklotz auf dem Marktplatz

"Wir haben nichts gegen das Museum - ganz im Gegenteil - aber so ein Neubau passt hier wirklich nicht hin" , erklären sie den vorbeikommenden Bürgern.

Um diese Skizze gibt es großen Ärger. "Fake News" wirft der Museumsverein den Gegnern der Marktplatz-Bebauung vor

Dabei zeigen sie auf Plakaten und Flugblättern, was sie befürchten: Ein großer grauer Block füllt auf einer Skizze etwa die Hälfte der Marktplatzes.

Statt Wochenmarktständen und Bäumen ein mächtiger Betonkoloss auf 1.500 Quadratmetern. Wer das sieht, unterstützt gern die Initiative, in der neben vielen stadtbekannten Gesichtern der CDU auch Mitglieder der Bürgergemeinschaft, Anwohner, Geschäftsleute und Schausteller vertreten sind.

Denn einmal im Jahr wird in Lippstadt mit der Herbstwoche groß Kirmes gefeiert. "Das geht dann hier nicht mehr" , ist ein weiteres Argument der Inititative Freier Marktplatz.

Stephanie Lönne von der Initiative Freier Marktplatz möchte nicht, dass der Marktplatz bebaut wird.

Das ist die eine Sichtweise im Lippstädter Museumsstreit. Die andere sieht ganz anders: Der Förderverein des Museums, der Heimatbund und der Kulturrat sind sauer über die Darstellung auf den Plakaten und Flugblättern.

Unterstützt werden sie von der SPD Fraktion, den Grünen und weiteren kleineren Parteien.

So eine Zeichnung trägt nicht zur Versachlichung der Diskussion bei Brigitte Reich, Förderverein Stadtmuseum Lippstadt

"Das, was da auf den Flugblättern zu sehen ist, das will doch keiner" , betont Brigitte Reich vom Förderverein des Museums: "Und so eine Zeichnung trägt nicht zur Versachlichung der Diskussion bei" .

Die Unterschriftenlisten gegen den Anbau des Stadtmuseums füllen sich schnell.

Ihr Vorwurf: Die Skizze seien "fake news" - damit werde Stimmung gemacht, mit dem, was da gebaut werden könnte, habe die Zeichnung nichts zu tun. Und auch für den Wochenmarkt und für die Kirmes bleibe natürlich ausreichend Platz.

Architektenwettbewerb für 300.000 Euro läuft

Die Vorgschichte. Eine knappe Mehrheit im Stadtrat hat sich für eine Erweiterung des Museums ausgesprochen. Durch einen Anbau solle Platz für ein Café und für moderne Ausstellungen geschaffen werden.

Die Kombination altes Palais und Neubau als "inspirierender Treffpunkt für Gespräche und Vorträge, zum Lernen und Entdecken- und manchmal auch zum Träumen und Staunen" heißt es dazu in einer Information des Vereins der Freunde und Förderer des Stadtmuseums Lippstadt e.V. .

Mit einer knappen Mehrheit von einer Stimme sprach sich der Stadtrat dafür aus. Deshalb wurde ein Architektenwettbewerb für rund 300.000 Euro ausgeschrieben. Mehrere hunderte Planer und Architekten haben sich beworben, 15 sind für den Wettbewerb ausgewählt worden.

Die Ergebnisse werden in vier Monaten erwartet. Darauf will die Bürgerinitiative nicht warten: Sie will keinen Neubau auf dem Marktplatz und sammelt seitdem Unterschriften für einen Bürgerentscheid.

Brigitte Reich: Man könne immer noch protestieren

Die Befürworter des Neubaus wollen dagegen auf die Vorschläge der Architekten warten. Sonst wäre das Geld umsonst ausgegeben worden, sagen sie. Wenn dann wirklich kein einziger Entwurf gefallen würde, dann könne man ja immer noch protestieren und den Neubau verhindern, betont Brigitte Reich.