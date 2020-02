Im Streit um mutmaßlich zu große Miniatur-Bullterrier müssen am Montag (17.02.2020) die Hunde "Jagger Bonsai von Amadis" und "Louis" aus Düsseldorf vor dem Oberverwaltungsgericht Münster antreten. Die Halter streiten sich seit Jahren mit der Stadt Düsseldorf.

Miniatur oder richtiger Bullterrier?

In der Landeshauptstadt werden die Tiere als Bullterrier eingestuft, weil sie größer als 35,5 Zentimeter sind und damit nicht mehr einem unbedenklichen Miniatur-Bullterrier entsprechen. Ein echter Bullterrier ist ein so genannter Listenhund. Dessen Haltung ist in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich verboten und wird nur in Ausnahmefällen unter strengen Auflagen erlaubt.