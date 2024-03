Streit um Landesgartenschau in Steinfurt

Pläne noch nicht in Stein gemeißelt

An der Planung sind der Kreis, die Stadt, der Förderverein und ein Planungsbüro beteiligt. Der Kreis hat zugesichert die Europäischen Naturschutzvorgaben einzuhalten. Das hat auch der erster Vorsitzender des Fördervereins Michael Schell bestätigt: " Noch nichts an den Planungen ist in Stein gemeißelt. Wir wollen das Naturschutzrecht einhalten ," sagt er.

NABU droht mit Klage

Gisbert Lütke vom NABU

Daran glaubt Gisbert Lütke vom NABU nicht. Er sorgt sich nicht nur um Mops- und Bechsteinfledermaus, sondern vor allem um die seltenen Schwarzsalamander. Denn die Salamanderpest geht um. Besucher und Hunde würden sie dann weiter verbreiten. Er hofft nun, dass Landesregierung und Bewertungskommision das Konzept noch einmal überdenken. " Im Zweifel werden wir klagen ," sagt der Naturschützer.

Am 10. April ist dann eine Kommission in Steinfurt zu Besuch, um das Konzept zu prüfen. Am 19. April steht dann fest, ob die Landesgartenschau 2029 nach Steinfurt oder nach Kleve geht.

Quellen: