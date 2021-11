In einem zehnseitigen Gutachten hat das Amt für Denkmalpflege beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe dem Förderturm der Schachtanlage 8 inHaltern-Lippramsdorf Denkmalwert attestiert. Sie sei bedeutend, " weil sie die hiesige Wirtschafts-und Sozialgeschichte besonders anschaulich dokumentiert ."

Bergbau nur Episode

Im Halterner Rathaus ist man gegen den Zechen-Denkmalschutz

Das sieht die Stadt Haltern am See ganz anders. Sie verweist darauf, dass die Schachtanlage nur rund 40 Jahre bestand: " Sie stellt sich somit nur als eine zeitlich sehr begrenzte Episode in der Geschichte des Ortsteils dar. " Aber viele Menschen in Haltern würden bis heute noch unter Bergbau-Folgen wie den Bergschäden an ihren Häusern leiden. Daher wäre Denkmalschutz für den Verursacher unpassend, finden die Gegner.

Ablehnung in der Bevölkerung

Weiter verweist die Stadt auf eine breite Ablehnung der Denkmalschutz-Pläne in der Bevölkerung und nennt dabei als Beispiele unter anderem den Heimatverein Lippramsdorf und die Bürgerinitiative für Lebensqualität und Umweltschutz.