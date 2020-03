Bad Salzuflen: Streit um Coronaklinik für Geflüchtete

Die Stadt Bad Salzuflen wehrt sich am Freitag (27.03.2020) dagegen, dass das Land NRW eine Kurklinik in der Stadt beschlagnahmen will. In dem ehemaligen "Sophienheim" sollen geflüchtete Menschen mit Vorerkrankungen untergebracht werden.

So soll eine Ausbreitung des Virus verhindert werden. Bei Menschen mit Vorerkrankungen, wie z.B. Auto-Immunkrankheiten, könnte eine Corona-Infektion ernsthafte gesundheitliche Folgen haben.

Vorübergehende Maßnahme

Das Heim in der Salzufler Innenstadt verfügt über 200 Plätze, die aber nach Auskunft der Bezirksregierung Detmold nicht vollständig genutzt werden sollen. Laut Bezirksregierung sei das ein vorübergehende Maßnahme. Das Haus könne in zwei Wochen betriebsbereit sein.

Stadt: Unterbringung ist rechtswidrig

Eine dauerhafte Unterbringung sei aber rechtswidrig, betont die Stadt, die auch die vorübergehende Nutzung ablehnt. Das Heim liege in einem Kursondergebiet.

Dort waren zwar schon einmal kurzfristig Geflüchtete untergebracht, aber eine solche Nutzung hatte man eigentlich vor Jahren untersagt. Auch will Bad Salzuflen das Heim als mögliches Überlaufkrankenhaus in der Corona-Krise freihalten.

"Mehrbelastung behindert Verwaltung"

Jede Mehrbelastung erschwere die Funktionsfähigkeit der Verwaltung zum Schutze der Bevölkerung, begründet die Stadtverwaltung ihren Widerstand. Die Bezirksregierung ist allerdings berechtigt, das Heim zu beschlagnahmen.

In Ostwestfalen-Lippe betreibt das Land eine Erstaufnahmeeinrichtung mit zwei Standorten in Bielefeld und drei Zentrale Unterbringungseinrichtungen in Herford, Bad Driburg und Borgentreich.