Stolpersteine in Detmold mit Farbe verunreinigt

Die Detmolder Familie Herzberg

Betty Gerda Herzberg wurde am 27.09.1922 in Detmold geboren. Zusammen mit ihren Eltern und ihrer Großmutter wurde sie am 28. Juli 1942 nach Theresienstadt verschleppt und von dort mit ihrer Mutter am 9. Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert. Gerda Herzberg wurde für tot erklärt. Ihr Bruder Fritz gelangte im Februar 1939 mit einem Kindertransport nach England. Von seinem Exil aus sollte er die zurückgebliebene Familie nachholen, was nicht möglich war. Er überlebte und emigrierte in die USA, wo er 2008 in St. Louis starb.