Sie ist seit drei Jahren ehrenamtliche Sternenkind-Fotografin und für die Stiftung "Dein Sternenkind" im Einsatz. Bereits 20 Mal hat sie Fotos von toten Babys gemacht. Fotos, die bleiben, wenn die Erinnerung verblasst. Im WDR -Interview erzählt sie von ihrem Ehrenamt und der damit verbundenen Aufgabe.

WDR: Wie würden Sie ihre Tätigkeit als Sternenkind Fotografin beschreiben?

Tanja Weiß: Ich sehe meine Aufgabe darin, den Eltern das erste und das letzte Bild zu geben. Ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, diese Bilder zu haben und im Bedarfsfall auch anschauen zu können. Vielleicht brauchen die Eltern die gar nicht sofort. Vielleicht brauchen sie diese Fotos erst viel später. Aber für mich ist es wichtig, den Eltern Momente einzufangen, an die sie sich erinnern können.

WDR: Welche Gedanken haben Sie vor einem Einsatz?

Die Fotografin bringt Babykleidung und verschiedene Utensilien mit

Tanja Weiß: Während ich meine Sachen zusammenpacke, bin ich schon sehr damit beschäftigt, was auf mich zukommt. Ich bin sehr darauf bedacht, nichts zu vergessen. Und natürlich bin ich in Gedanken bei den Eltern. In der Regel habe ich vorher schon mit dem Krankenhaus telefoniert oder mit den Eltern selber und bin dann in Gedanken damit beschäftigt, was da jetzt für eine Situation auf mich zukommt.

WDR: Was darf bei einem Einsatz nicht fehlen ?

Tanja Weiß: Ich habe immer eine Fleecedecke als Unterlage dabei, verschiedene Kleidungsstücke für die unterschiedlichsten Schwangerschaftswochen, aber auch kleine Utensilien wie ein Herz oder einen Schmetterling. Es wird aber nur das eingesetzt, was die Eltern auch möchten.

WDR: Sie werden durch eine Alarmierung über einen möglichen Einsatz informiert. Wie läuft so etwas ab?