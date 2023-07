Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen seien ein 35 jähriger Mann aus Steinfurt und 30 Jähriger aus Metelen in den Fokus der Ermittler geraten. Bei ihnen haben die Ermittler bei Durchsuchungen mögliche Tatwerkzeuge und auch Diebesgut gefunden und anschließend sichergestellt.

Mutmaßlichen Täter in Untersuchungshaft

Die beiden Männer stehen im Verdacht, zuletzt in der Nacht zu Donnerstag (06.07.2023) in eine Bäckerei in Stadtlohn eingebrochen zu sein. Außerdem könnte es laut Polizei sein, dass sie in derselben Nacht auch in Gescher versucht haben, in eine Bäckerei einzusteigen. Hier sei es aber bei einem Versuch geblieben. Die beiden Männder sind nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

