Pegelstände an Talsperren steigen nur langsam

Die Pegel an den Talsperren steigen nur ganz langsam an, die Lage bleibt aber angespannt. Auch die Regenfälle der vergangenen Tage konnten daran nichts ändern. Der Möhnesee zum Beispiel ist aktuell zu gut 33 Prozent gefüllt - und damit nur halb so voll wie üblicherweise Mitte Dezember. Ein bisschen besser sieht es am Hennesee aus. Bigge- und Sorpesee haben dagegen schon wieder deutlich mehr Wasser.

Von Entspannung kann allerdings nirgendwo die Rede sein. Deswegen gibt der Ruhrverband auch nach wie vor weniger Wasser als üblich aus den Talsperren an die Flüsse ab. An den Flüssen und Bächen dagegen sind durch den Regen der letzten Tage die Pegelstände in Südwestfalen wieder deutlich angestiegen. Die Ruhr hat in manchen Abschnitten sogar schon mehr Wasser als im langjährigen Mittel.