In Greven bewegt sich der Pegel der Ems auf die Marke von sieben Metern zu. Am Freitagmorgen (15.12.2017) um 7.30 Uhr wurden dort 6,97 Meter gemessen. Die Baustelle für die Ufer-Umgestaltung steht nun zwangsläufig still.

Ein überschwemmter Parkplatz in Minden

In Warendorf hat die Stadt den zentralen Parkplatz am Lohwall geräumt, die Sperrung wird voraussichtlich bis Samstag andauern. In Minden hat die Weser erste Uferstraßen überschwemmt.

Köln trifft Vorsichtsmaßnahmen

Auch in Köln steigt das Wasser des Rheins langsam an. Am Freitagmorgen zeigte der Pegel einen Stand von 6,35 Metern. Am Donnerstagnachmittag waren es noch 6,03 Meter.

Bis Sonntag rechnet die Hochwasserschutzzentrale in Köln mit einem Höchststand von etwa 6,50 Metern und hat deshalb erste Schutzmaßnahmen getroffen: Der Parkplatz an der Bastei, der Rheinboulevard und der Rodenkirchener Leinpfad sind gesperrt.

Sperrtor in Duisburg

Flüsse in NRW steigen leicht an

In Duisburg soll Freitagmorgen (15.12.2017) vorsichtshalber ein Sperrtor geschlossen werden. Dort wurden 7,40 Meter gemessen. Ab einem Wasserstand von 6,20 Metern ist die Rheinschifffahrt beeinträchtigt: Dann dürfen die Schiffe nur noch langsam und in der Flussmitte fahren. Ab einem Stand von 11,30 Meter dürfen gar keine Schiffe mehr über den Rhein fahren.

Noch alles entspannt an Lippe und Ruhr

Hingegen ist die Lage beispielsweise in Isselburg noch entspannt. Die Kommune würde notfalls eine Kiesgrube und Wiesen fluten, um die Innenstadt vor Hochwasser zu schützen. Auch an der Lippe und der Ruhr beobachten die Behörden die Situation bislang nur.