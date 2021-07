Alle Infos zu Unwetter und Starkregen in Südwestfalen

Talsperren laufen zum Teil über

Überlauf der Diemelsee-Staumauer am Donnerstag

Mittlerweile laufen in Südwestfalen mehrere Talsperren über. Schon im Moment sind die Fürwigge- und Henne-Talsperre übervoll und das Wasser geht über die Sperrmauer.

Die Biggetalsperre könnte jeden Moment überlaufen, sagt eine Sprecherin des Ruhrverbandes, in ein paar Stunden auch die Möhne.

Bei der Sorpetalsperre ist noch ein bisschen Reserve. Dort wird Wasser abgelassen. In Hachen, unterhalb der Sorpetalsperre, gibt es allerdings schon jetzt Hochwasser. Aber der Ruhrverband sagt: " Wir lassen zwar 8000 Liter pro Sekunde ab, aber aktuell fließen 20.000 Liter pro Sekunde in die Sorpe hinein. Würden wir nichts ablassen, schwappt irgendwann das Wasser unkontrolliert über den Staudamm. "

Zwei tote Feuerwehrmänner nach Starkregen

In Altena ist ein 46-jähriger Feuerwehrmann im Einsatz gestorben. Er hatte geholfen, einen Mann aus dem Wasser zu retten. Als er wieder in sein Fahrzeug einsteigen wollte, kam er zu Fall und fiel ins Wasser. Er wurde abgetrieben und konnte kurz darauf nur noch tot geborgen werden.

In Werdohl ist ein weiterer Feuerwehrmann gestorben. Nach Angaben der Polizei kollabierte der 52-Jährige während des Einsatzes im Bereich des Kraftwerks Elverlingsen. Es wird von einem internistischen Notfall ausgegangen.

Die Lage auf den Straßen

Überflutete Straße in Altena

Die Polizei im Märkischen Kreis hat Hinweise, dass Autofahrer Absperrungen beiseite geräumt haben, z.B. in Altena. Sie appelliert dringend an Verkehrsteilnehmer, sich an die Sperrungen zu halten!

Straßensperrungen im Hochsauerlandkreis:

Folgende Kreisstraßen sind aktuell gesperrt:

K20/8 Menkhausen – Dorlar

K66/1 Canstein – Udorf

K24/7 L839 – Linnepe

K32/5 Frielinghausen-Lochtrop

K6/4 Westenfeld-Altenhellefeld.

Weitere Straßen:

L 519 Eslohe - Obersalwey und Niedersalwey

L 541 Eslohe – Wenner Steg – Wenholthausen

L 840 Sundern - Altenhellefeld – und Meschede-Visbeck

L 928 Schmallenberg – Bracht und Lennestadt – Gleisbrück

L 687 Sundern – Wildewiese (Hangrutsch, halbseitig) und Finnentrop – Rönkhausen

L 914 Schmallenberg – Oberhenneborn

B 511 Bad Fredeburg – Heiminghausen Vollsperrung

B 511 OA Bad Fredeburg – Dorlar gesperrt.

Straßensperrungen im Märkischen Kreis:

Iserlohn: Grüner Talstraße, zwischen Kesberner Straße und Westendorfstraße

Iserlohn-Letmathe: B236, zwischen Ortsausgang Letmathe und Nachrodt

Altena: Nettestraße, Rahmedestraße, B 236 (Knerling), Linscheidstraße, Lenneuferstraße, Wixbergstraße, Hegenscheider Weg, Innenstadt / Markaner

Westiger Straße, zwischen Dahle und Altena

Nachrodt: B236, zwischen Nachrodt und Einsal

B236 zwischen Altena und Werdohl

L530 in Altena-Altroggenrahmede

Werdohl: L656 Höllmecke, zwischen B236 und Ortseingang Neuenrade

Derwentsider Straße, zwischen Parkplatz LIDL und Bahnhofstraße

L879 zwischen Herscheid und Werdohl

L561 zwischen Herscheid und Lüdenscheid

K3 zwischen Kierspe und Halver

Schalksmühle: B54 zwischen Dahlerbrück und Rummenohl

Nachrodt: B236 zwischen Nachrodt und Letmathe

Straßensperrungen im Kreis Olpe:

B55 Lennestadt-Oedingen ist momentan halbseitig mit einer Ampelschaltung befahrbar

B236 Lennestadt-Langenei wird aktuell noch freigeräumt und ist bedingt befahrbar

L928 Gleierbrück ist aktuell noch voll gesperrt, soll aber im Laufe des Tages wieder freigegeben werden

L687 ist weiterhin halbseitig gesperrt

Störungen im Bahnverkehr

RE 9: Unwetterschäden im Raum Stolberg (Rheinl) Hbf. Die Züge aus Richtung Siegen Hbf enden und beginnen in Eschweiler Hbf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Eschweiler Hbf und Aachen Hbf. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges. Genaue Informationen zur Dauer der Störung liegen leider noch nicht vor

RE 17 / RE 57: Unwetterschäden zwischen Wickede(Ruhr) und Hagen sowie zwischen Bestwig und Brilon. Die Züge aus Richtung Kassel Hbf enden und beginnen in Wickede (Ruhr). Aus Richtung Winterberg (Westf) enden und beginnen die Züge in Wickede (Ruhr). Teilausfälle zwischen Wickede (Ruhr) und Hagen Hbf. Ersatzverkehr zwischen Wickede und Schwerte(Ruhr) eingerichtet.

RB 52: Unwetterschäden zwischen Hagen Hbf und Rummenohl. Zugverkehr auf der Linie RB 52 bis auf weiteres eingestellt.

RB 54: Unwetterschäden stören den Bahnverkehr zwischen Balve und Neuenrade. Zur Zeit sind keine Zugfahrten im betroffenen Streckenabschnitt möglich. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Balve und Neuenrade. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges. Genaue Informationen zur Dauer der Störung liegen leider noch nicht vor.

Lage in Iserlohn-Lasbeck

Auch am Donnerstag sind die Anwohner in Iserlohn-Lasbeck noch immer ohne Strom, mehr als 30 mussten am Mittwoch ihre Häuser verlassen. Die Menschen sind größtenteils noch in einem Vereinsheim untergebracht. Nach wie vor ist der Lasbecker Weg ein reißender Fluss. Teile von Bäumen und Steine werden mitgerissen.