Gedenken an sowjetische Kriegsgefangene

In den folgenden knapp vier Jahren wurden auf diesem Weg mehr als 300.000 gefangene Soldaten ins wenige Kilometer entfernte so genannte Stammlager (Stalag) 326 nach Stukenbrock gebracht.

Bis zu 65.000 Soldaten kamen ums Leben, die genaue Zahl lässt sich kaum noch ermitteln. Auf dem nahe gelegenen Soldatenfriedhof könnten in Massengräbern bis zu 60.000 Menschen begraben sein. Auch diese Zahl lässt sich vermutlich nicht mehr herausfinden.

Mit den Zügen kamen bis zu 1.000 Gefangene täglich

Bis zu 1.000 Gefangene täglich kamen zwischen Juli 1941 und März 1945 in Hövelhof an. Viele waren schon auf dem Transport gestorben, in den Waggons gab es oft nichts zu essen und zu trinken für die Gefangenen. Auch den knapp sechs Kilometer langen Fußweg bis nach Stukenbrock überlebten viele der geschwächten Soldaten nicht. Auf dem "Russenpatt" – so nannten ihn die Menschen in Hövelhof – starben sie an Krankheit, Hunger oder Durst. Im Stammlager herrschten zudem katastrophale hygienische Verhältnisse.

Harte Arbeit in der Industrie