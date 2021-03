Im Sommer 2020 herrschte in den Stahlwerken Flaute – wegen Corona war die Nachfrage eingebrochen. Seither zieht die Industrieproduktion in Europa wieder an, der Bedarf an Stahl wächst, aber die Stahlhersteller kommen mit der Produktion nicht hinterher.

Je nach Sorte bis zu 90 Prozent teurer

Werkshalle von Georg

Beim Maschinenbauer Georg in Kreuztal werden viele verschiedene Sorten von Stahl benötigt, "vom einfachen Maschinenguss bis zu hochwertigem Edelstahl" , sagt Einkaufschef Michael Jäger. Im Schnitt gebe es "so zwischen 15 und 20 Prozent Preissteigerung" .

Der Autozulieferer Kirchhoff in Iserlohn stellt viele tragende Teile von Autos her und benötigt deshalb besonders feste Stahlsorten. Man habe die Einkaufspreise für diesen Stahl "Ende des vergangenen Jahres festgezurrt", sagt Unternehmenssprecher Andreas Heine. "Da lagen die Preise auch schon um 20 Prozent höher. Jetzt liegen sie um 90 Prozent höher."

Einkäufer auf ständiger Suche

Ob bei Georg oder Kirchhoff: Das noch größere Problem als die Preise ist der Mangel. Die Einkäufer der Firmen sind in ständigem Stress, um noch die benötigten Mengen aller Stahlsorten aufzutreiben.

Das sei "wirklich ein wöchentlicher Kampf" , so Heine. Man müsse die Produktion "manchmal ein bisschen verschieben oder am Wochenende arbeiten" , um alle Aufträge zu erfüllen, aber das werde man wohl "weiter so hinbekommen" - wenn das Angebot nicht noch enger wird.

Preisexplosion auch beim Schrott

Walzenherstellung bei Irle

Die Walzenhersteller, die ihr Zentrum im Siegerland haben, kämpfen ebenfalls mit einem drastischen Preisanstieg. Aber nicht Stahl ist ihr wichtigster Rohstoff, sondern Schrott. Der sei seit November um fast 50 Prozent teurer geworden, rechnet der Chef von Walzen Irle in Netphen vor, "und die Qualität des Schrottes nimmt zusätzlich ab" , so Petrico von Schweinichen.

"Wir haben das Glück, die Preisschwankungen an unsere Kunden weitergeben können" , sagt von Schweinichen. Das funktioniere nicht immer, aber "so können wir zumindest große Schwankungen abfangen."

Immerhin: Es geht wieder aufwärts

Trotz aller Probleme beim Einkauf: Autozulieferer wie Maschinenbauer und Walzenhersteller spüren allmählich, dass es mit der Produktion wieder aufwärts geht.