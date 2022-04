WDR-Stadtgespräch aus Paderborn: Wie kann die katholische Kirche Vertrauen zurück erobern?

Mehr handeln, weniger warten

Eine weitere Betroffene äußert sich, in ihrer Stimme schwingen Wut und Trauer mit. „In mir ist Trauer. Ich war in der Kirche zuhause und ich habe den Boden verloren “, erklärt sie. In Gesprächen, die sie gesucht hat, hätten Geistliche einfach nicht verstanden, was so ein Trauma überhaupt bedeutet.

Das Podium beim Stadtgespräch aus Paderborn zum Thema: Wie kann die katholische Kirche wieder Vertrauen gewinnen?