Geschlossene Sporthallen wegen Corona: Bielefeld will Landesregelung

Die Sportstätten in Bielefeld sind für den Unterricht ab Jahrgangsstufe acht bis zum Ende des Schulhalbjahres nicht mehr zu öffnen, so hatte es Oberbürgermeister Pit Clausen – wie auch Bürgermeister anderer Städte in NRW – angesichts der seit einem Monat sehr hohen Inzidenzzahlen entschieden. Er beruft sich auf das Hausrecht der Stadt.

Bürgermeister gegen Landesregierung

Die Bezirksregierung Detmold und das Land NRW versuchen in einem Brief, die Stadt Bielefeld in ihre Grenzen zu weisen: Clausen wurde aufgefordert, Sporthallen und Schwimmbäder trotz Corona wieder für den Schulunterricht zu öffnen.

Die Stadt Bielefeld müsse als Schulträger die notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, argumentieren Bezirksregierung und Land.

Stadt Bielefeld: Pflichten als Schulträger und Freiheiten als Hausherr