Als Träger der Schulen ist die große Mehrzahl der Städte und Gemeinden der Empfehlung und Argumentation des Amtes gefolgt, so etwa Beckum und Oelde. Denn hat ein infizierter Schüler am Hallensport teilgenommen, muss die gesamte Klasse einschließlich Lehrer in Quarantäne - draußen wäre das nicht so. Das bedeutet weniger Schüler zu Hause und damit mehr Präsenzunterricht.

Deshalb haben die meisten Kommunen im Kreis ihre Hallen für den Schulsport geschlossen. Die Kreisstadt Warendorf macht nicht mit, hat den Schulen aber empfohlen, möglichst viel Sportunterricht im Freien abzuhalten.

Schulen entscheiden selbst

In den anderen Münsterland-Kreisen und in Münster sollen die Schulen selbst entscheiden, ob sie weiter in die Halle gehen. In Bocholt, Ibbenbüren, Rheine oder Dülmen beispielsweise heißt es, die Sporthallen der Städte bleiben für die Schüler bis auf Weiteres geöffnet.