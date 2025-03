Sollten die Bagger noch vor dem Sommer anrücken, wäre das für den Vereinssport eine Katastrophe, sagt Karsten Menzel, Vorsitzender der LG Kindelsberg.

Kein Platz für das Sommer-Training?

Das tägliche Training in den Sommermonaten könne nicht mehr stattfinden, so Menzel. "Größere Wettkämpfe müssen abgesagt werden und alle anderen Vereine wie der TUS Fellinghausen, der TV Kreuztal und der TUS Ferndorf können in den Sommermonaten, wo alle Turnhallen der Stadt Kreuztal geschlossen sind, nicht mehr auf den Spielflächen trainieren."

"Es ist für den Sport in der Region Kreuztal schlichtweg eine Katastrophe." Karsten Menzel, LG Kindelsberg

Thema im Haupt- und Finanzausschuss

Auf diesem Sportplatz soll die Rettungswache entstehen.

Das Thema ist am Donnerstag auf der Agenda des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Kreuztal. Geplant ist die neue Kreuztaler Rettungswache an der Breslauer Straße in der Stadt, oberhalb des Stadions Stählerwiese. Das Gebäude soll sowohl für den Rettungsdienst als auch für die Feuerwehr genutzt werden.

Für den Standort spreche laut Stadt die bessere Erreichbarkeit der nördlichen Teile der Stadt. Außerdem liege die bisherige Rettungswache an einer verkehrsbelasteten Straße. "Mit Blick auf die notwendige Optimierung des Rettungsdienstes im Bereich der Stadt Kreuztal besteht ein großes Interesse, den Neubau der Rettungswache so schnell wie möglich umzusetzen" , erläutert die Stadt.