" Man ist voll motiviert, weil man endlich wieder das machen darf, was man liebt ", sagte die 31-Jährige: " Und auch die Jungs machen wieder das, was sie lieben. In den ersten sechs Minuten ging es so zur Sache, da hab ich gedacht: Puh, vielleicht hätten wir heute doch einen Physio gebraucht ."

15 Spieler im Kader, Neuzugänge gesucht

Als Cheftrainerin darf und muss sie in Lotte ein komplett neues Team aufbauen. Derzeit stehen ihr allerdings erst 15 Spieler mit einem Durchschnittsalter von knapp über 22 Jahren zur Verfügung. Das sei zu jung, um eine ernsthafte Gefahr für die Aufstiegskandidaten zu sein, so die frühere Bundesliga-Spielerin. Daher hoffe sie auf bis zu sieben Neuzugänge mittleren Alters. Die neue Saison soll nach jetziger Planung am 5. September beginnen.