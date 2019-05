Heimspiel der A-Jugend des TuS Ferndorf gegen den Siegerländer Lokalrivalen JSG Eiserfeld. Wer wird in der kommenden Saison in der Oberliga spielen? Das wird bei Qualifikationsspielen wie diesem entschieden.

Doch viele Eltern und Fans der Mannschaften, die den Liveticker zum Spiel verfolgen, reiben sich verwundert die Augen: als Torschützen werden nur "Jonas" oder "Tilman" genannt. Die Nachnamen fehlen. Der Datenschutz hat zugeschlagen.

Beschwerde eines Vaters gegen Namensnennung

Seit einigen Wochen setzt das Online-Portal "ISS-Handball" eine Anweisung der Landes-Datenschutzbeauftragten um. Die hatte die Handballverbände aufgefordert, bei den Spielberichten keine Daten mehr an Dritte weiterzugeben – die vollen Spielernamen gehören auch dazu.

Ein Vater hatte sich bei der Behörde beschwert, dass sein Sohn im Internet auch im Zusammenhang mit Zeitstrafen genannt worden war – er befürchtete Nachteile bei der Lehrstellensuche. Die Datenschutzbeauftragte prüfte den Fall und gab dem Vater Recht.

Er darf nur noch Vornamen eingeben

Ohne ausdrückliche und freiwillige Einwilligungen dürfen Spielernamen nicht weitergegeben werden – und die liegen im Falle der Handballverbände nicht vor. Zwar muss jeder Spieler bei der Beantragung des Spielerpasses dazu per Unterschrift sein Einverständnis erteilen. Freiwillig sei das aber nicht, so die Behörde, denn ohne Unterschrift kein Spielpass, also keine Wahlmöglichkeit.

Handballverband droht hohes Bußgeld

Verantwortliche wie Wilhelm Barnhusen vom Westfälischen Handballverband stecken in einem Dilemma: Mit Spielberichten ohne volle Namensnennung gibt er sich der Lächerlichkeit preis; aber verstößt er gegen die Anweisung aus Düsseldorf, droht ihm ein Bußgeld von 15.000 Euro.

Barnhusen: "In Holland schert sich keiner darum"

"Wahrscheinlich werden wir es hinkriegen müssen, dass sich alle unsere über 90.000 Mitglieder in unserem Online-Datensystem registrieren und dort ihr Einverständnis erteilen" , so Barnhusen. Verständnis für den ganzen Ärger hat er nicht: "In Frankreich oder Holland schert man sich um sowas überhaupt nicht."

Die Folgen der Anordnung sind kaum abzusehen: Denn auch andere Sportportale veröffentlichen volle Namen. Wie sieht da eine "freiwillige Einverständniserklärung" aus, wie beim Handball gefordert? Und wie steht es um die Weitergabe von Namen an die Sportredaktionen? Derzeit völlig offene Fragen.

Der TuS Ferndorf hat die JSG Eiserfeld übrigens mit 34:15 geschlagen. Zumindest diese Info ist wohl kein Verstoß gegen den Datenschutz.

Stand: 13.05.2019, 08:06